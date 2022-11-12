Известная модель, звезда реалити-шоу и владелица своего бренда одежды Ким Кардашьян появилась на светском вечере в Нью-Йорке, она посетила церемонию вручения награды Совета модельеров Америки CFDA Fashion Awards. На публике Ким блистала в довольно нестандартном наряде - пластиковом платье Dolce & Gabbana.

Платье без бретелей смутил поклонников, он состоял из черного корсетного боди, поверх которого надевалось пластиковое прозрачное платье в пол.

Сапоги на каблуках и прическа с "мокрым" эффектом дополнили смелый образ.

«Мы выиграли награду CFDA!!! Это безумно! Я так горжусь skims и тем, как мы создали такой важный бренд, что я надеюсь, что каждый почувствует себя сильнее, когда носит Skims. Спасибо за то, что поверили в меня и видение и воплотили в жизнь все мои мечты» - написала Ким.

В сети поддерживают: «Так ты мажор, КИМ!; Невероятная Ким!; Поздравляю 🍾; Поздравляю @кимкардашьян! Так заслуженно; О, спасибо, Ким!!! Мы любим тебя, и я так горжусь @skims; Это за гранью!; Заслуженно 🙌».

Ким Кардашьян серьезно занялась своими линейками нарядов и теперь сама носит их как можно чаще, чтобы привлечь внимание.

Для этого Ким даже создала огромную гардеробную и устраивает там специальные фотосессии, чтобы привлечь внимание. Фанаты заметили, что Ким постепенно меняет стиль, однако положительно оценивают новые наряды без лишней вульгарности.

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