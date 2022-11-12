В этот раз на своей странице в Instagram Григорий разместил фото со своего детства, где он отдыхает на Черном море в Крыму и позирует верхом на игрушечном верблюде.

"1991 год. Крым. Украина. Гриша Решетник на 🐲 7 лет. Это мой первый - незабываемый отдых в Крыму (Оленевка). Мы с родителями и их друзьями жили в ⛺️ и были невероятно счастливы 😍 Мечтаю в ближайшее время повторить это фото 📸 И, возможно, я немножко изменился 😄 А вот Крым – нет! Ты всегда был и остаешься незабываемо красивым – Украинским!💙💛 Ждем тебя дома, наш Прекрасный ☀️🧔🏻‍♂️🐲 скоро", - поделился Решетник.

Поклонники ведущего в комментариях отметили, как на него похожи его сыновья Дмитрий, Иван и самый младшенький Сашуня. На публикацию отреагировал также герой 10 сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк, пошутив под фотографией: "Ого как Саша уже подрос".

"Ваши сыновья ваша копия, Кристина участия не принимала", "Копия ваш младший Сашуня 😍", "Скоро поедем туда все вместе )))Да и снимем еще новый сезон Холостяк)", " Гриша на фото хорош, а что это за чупакабра на которой он сидит 😂", " Все дети на него похожи😲", - пишут в комментариях.

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.