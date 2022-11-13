Популярная Инстаграм-модель, звезда реалити-шоу и с недавних пор дизайнер одежды Ким Кардашьян всячески старается обращать внимание на себя благодаря модным нарядам. Экстравагантные образы с максимальными вырезами или костюмы, закрывающие даже лицо, продолжают удивлять пользователей социальных сетей.

В этот раз Ким Кардашьян появилась на светском мероприятии в довольно необычном наряде. Платье цвета металлик напомнило пользователям в Инстаграм больше фольгу, нежели оригинальный наряд из-за своего блеска.

«Веселая ночь 🥂🤍; И тут мне было интересно, куда делась вся моя фольга, теперь я знаю!!! 🤨🧐; 4 слайд это я; Чак хочет вернуть свое одеяло; Сколько селфи ты делаешь в день 😍; Так великолепна; потрясающие, как алмазы; Наполовину бойфренд Бан Джао Кои🥲💔; Всегда была потрясающей 😍».

Также Ким Кардашьян появилась на светском вечере в Нью-Йорке, она посетила церемонию вручения награды Совета модельеров Америки CFDA Fashion Awards. На публике Ким блистала в довольно нестандартном наряде - пластиковом платье Dolce & Gabbana.

Платье без бретелей смутил поклонников, он состоял из черного корсетного боди, поверх которого надевалось пластиковое прозрачное платье в пол.

Напомним, "Впереди много добрых дел": Ребрик честно рассказала о работе в новой для нее сфере, видео.

Как сообщала Politeka, "Вам очень идет": Квиткова из "Холостяка" выгуляла стильный аутфит в любимом цвете.

Также Politeka писала, что "Это кульминация": Лобода с украинским флагом в руках рассказала, как заканчивает свои концерты.