Популярная Инстаграм-модель, звезда реалити-шоу и с недавних пор дизайнер одежды Ким Кардашьян всячески старается обращать внимание на себя благодаря модным нарядам. Экстравагантные образы с максимальными вырезами или костюмы, закрывающие даже лицо, продолжают удивлять пользователей социальных сетей.
В этот раз Ким Кардашьян появилась на светском мероприятии в довольно необычном наряде. Платье цвета металлик напомнило пользователям в Инстаграм больше фольгу, нежели оригинальный наряд из-за своего блеска.
«Веселая ночь 🥂🤍; И тут мне было интересно, куда делась вся моя фольга, теперь я знаю!!! 🤨🧐; 4 слайд это я; Чак хочет вернуть свое одеяло; Сколько селфи ты делаешь в день 😍; Так великолепна; потрясающие, как алмазы; Наполовину бойфренд Бан Джао Кои🥲💔; Всегда была потрясающей 😍».
Также Ким Кардашьян появилась на светском вечере в Нью-Йорке, она посетила церемонию вручения награды Совета модельеров Америки CFDA Fashion Awards. На публике Ким блистала в довольно нестандартном наряде - пластиковом платье Dolce & Gabbana.
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