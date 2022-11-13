В этот раз Ким представила довольно редкий кадр по случаю дня рождения сестры. Также большинство фанатов восхитил вид Кардашьян, которая уже в 96 году выглядела довольно привлекательно и изящно.
Также в Инстаграм многие заметили, что и без каких-либо косметических процедур Ким была способна удивить внешностью:
«Кимберли, ты выглядишь потрясающе здесь; Так что Крис ВСЕГДА была стильной; Ким сценическая мама; Ближний Восток буквально такой великолепный 😍😮💨; Это Кендалл?; '96 на самом деле; С днём рождения Кендалл; Когда вы родились в богатстве; она всегда была красивой😭❤️» - пишут восторженные поклонники под архивным кадром Ким с ее мамой и младшей сестрой.
Ким Кардашьян серьезно занялась своими линейками нарядов и теперь сама носит их как можно чаще, чтобы привлечь внимание.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Тела трех молодых людей обнаружили в многоэтажке в пригороде Киева: подробности и кадры с места трагедии
Более 20 тысяч оккупантов: в разведке раскрыли реальную ситуацию в Херсоне и предупредили, чего теперь ждать
"Какая взрослая уже": Подкопаева показала старшую дочь, которую назвала в четь Ани Лорак, фото
17-летняя дочь Поляковой в мини показала, что унаследовала от мамы: неожиданное фото
Для этого Ким даже создала огромную гардеробную и устраивает там специальные фотосессии, чтобы привлечь внимание. Фанаты заметили, что Ким постепенно меняет стиль, однако положительно оценивают новые наряды без лишней вульгарности.
Напомним, "Впереди много добрых дел": Ребрик честно рассказала о работе в новой для нее сфере, видео.
Как сообщала Politeka, "Вам очень идет": Квиткова из "Холостяка" выгуляла стильный аутфит в любимом цвете.
Также Politeka писала, что "Это кульминация": Лобода с украинским флагом в руках рассказала, как заканчивает свои концерты.