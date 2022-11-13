Популярная Инстаграм-модель Ким Кардашьян показала, какой была в прошлом до всех перемен стиля.

В этот раз Ким представила довольно редкий кадр по случаю дня рождения сестры. Также большинство фанатов восхитил вид Кардашьян, которая уже в 96 году выглядела довольно привлекательно и изящно.

Также в Инстаграм многие заметили, что и без каких-либо косметических процедур Ким была способна удивить внешностью:

«Кимберли, ты выглядишь потрясающе здесь; Так что Крис ВСЕГДА была стильной; Ким сценическая мама; Ближний Восток буквально такой великолепный 😍😮‍💨; Это Кендалл?; '96 на самом деле; С днём рождения Кендалл; Когда вы родились в богатстве; она всегда была красивой😭❤️» - пишут восторженные поклонники под архивным кадром Ким с ее мамой и младшей сестрой.

Ким Кардашьян серьезно занялась своими линейками нарядов и теперь сама носит их как можно чаще, чтобы привлечь внимание.

Для этого Ким даже создала огромную гардеробную и устраивает там специальные фотосессии, чтобы привлечь внимание. Фанаты заметили, что Ким постепенно меняет стиль, однако положительно оценивают новые наряды без лишней вульгарности.

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