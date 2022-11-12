В этот раз на своей странице в Instagram Соловий показала кадры из клипа на свою песню "До краю", который снимали в Херсоне еще до оккупации, в прошлом году.

"Херсон - это Украина! Люди, как корабли - пел Скрябин, а мы росли на этой песне и окрепли как корабли. Теперь я творю свои песни и снимаю клипы в свободных украинских городах и так будет всегда. В Херсоне швартовались суда из многих стран мира. Этот путь до наших дней - общая цель многих поколений украинцев. Цель осознания себя, своей ценности, самобытности и своего места на мировой карте. Это путешествие для авантюрных паломников с поиском собственного пути к мечте", - подчеркнула Кристина.

Напомним, Кристина Соловий еще в 2013 году пришла на «Голос країни» со сцен львовского андеграунда, чтобы страна услышала лемковские песни. Теперь же ее хиты «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» имеют миллионные просмотры на YouTube, а сама артистка собирает тысячные залы по всей стране.

А накануне полномасштабного вторжения рф Кристина успела принять участие в 12 созоне "Голоса країни", став звездной советницей Святослава Вакарчука. Как известно, музыкант занимал место тренера в начале шоу, однако после войны отказался продолжать съемки в проекте.

Напомним, победительница "Голос країни" Оксана Муха прокомментировала скандал с орденом Виталия Козловского.

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