Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився завдяки шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Зірці вдалося перемогти на проекті, і тепер за ним стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі. А після 24 лютого зірка зайнявся вуличними концертами, збираючи гроші на підтримку ЗСУ. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Лазановський опублікував фото, де похвалився зміною іміджу. Як можна помітити, Сергій поголив бороду і став набагато молодшим.
"Ну привіт, 21", - написав Лазановський у сторіс Інстаграм.
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"Доброго ранку, рідненькі. Ви вже зробили мій день, мій настрій, тому що я просто поголив бороду і почав виглядати, здається, на 21. Але ваші відповіді, коротше, наступна сторіс для вашого настрою", - написав Лазановський і показав скріни, що писали люди.
Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський раптово опинився у Мілані.
А ще Politeka писала, що лихо сталося з переможцем "Голос країни" Лазановським
Також Politeka повідомляла, що переможець "Голос країни" Лазановський випробував м'язи на міцність у спортзалі.