Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився завдяки шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Зірці вдалося перемогти на проекті, і тепер за ним стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі. А після 24 лютого зірка зайнявся вуличними концертами, збираючи гроші на підтримку ЗСУ. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Лазановський опублікував фото, де похвалився зміною іміджу. Як можна помітити, Сергій поголив бороду і став набагато молодшим.

"Ну привіт, 21", - написав Лазановський у сторіс Інстаграм.

"Доброго ранку, рідненькі. Ви вже зробили мій день, мій настрій, тому що я просто поголив бороду і почав виглядати, здається, на 21. Але ваші відповіді, коротше, наступна сторіс для вашого настрою", - написав Лазановський і показав скріни, що писали люди.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський раптово опинився у Мілані.

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