Цього разу на своїй сторінці в Instagram Григорій розмістив фото зі свого дитинства, на якому він відпочиває на Чорному морі в Криму та позує верхи на іграшковому верблюді.

"1991 рік. Крим. Україна. Гріша Решетнік на 🐲 7 років. Це мій перший - незабутній відпочинок у Криму (Оленівка). Ми з батьками й їхніми друзями жили в ⛺️ і були неймовірно щасливими 😍 Мрію найближчим часом повторити це фото 📸 І, можливо, я трошки змінився 😄 А от Крим - ні! Ти завжди був і залишаєшся незабутньо красивим - Українським! 💙💛 Чекаємо на тебе вдома, наш Прекрасний ☀️🧔🏻‍♂️🐲 скоро", — поділився Решетнік.

Шанувальники ведучого в коментарях відзначили, як на нього схожі його сини Дмитро, Іван і наймолодший Сашко. На публікацію відреагував також герой 10 сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк, пожартувавши під світлиною: "Ого як Сашко вже підріс😅".

"Ваші сини ваша копія, Христина участі не брала", "Копія ваш молодший Сашуня 😍", "Скоро поїдемо туди всі разом )))Та і знімемо ще новий сезон Холостяк)", "Гриша на фото файний, а що то за чупакабра на якій він сидить 😂", " Всі діти на нього схожі😲", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

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