Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал кадры из освобожденного украинскими войсками Херсона и растрогал до слез.

В коротком видео можно увидеть, как гостеприимно херсонцы встречают украинских защитников. И речь здесь не об объятиях на улицах освобожденного города, а об угощении воинов домашним борщом. В ролике военные сидят за столом и с удовольствием обедают традиционным украинским блюдом.

В подписи к публикации Клопотенко написал: "Это видео из Херсона. Первое, чем украинцы угощают освободителей – борщ. Потому что о связи между нацией и Украиной. Видео увидел в телеграмм-канале "Лачен пишет". Пустил немного (не немного) слез, но оно все о тепле".

Пользователи тут же принялись комментировать видео на странице кулинара: "Лучшее, что есть в Украине, это ее народ, земля и борщ", "Какие у нас люди, спасибо всем. Слава Героям", "Я тоже плакала, какие теплые блюда для наших котиков ВСУ", "Да здравствует Украина! Мы победим, потому что мы нация с добрым сердцем, полным любви к своему народу", "Сердечно благодарю вас, Евгений, за прекрасный украинский контент, от которого становится действительно тепло на душе", "Как хорошо, все вместе, и с борщом!", "Борщ – это сила!", "Я тоже плачу, когда смотрю эти видео".

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