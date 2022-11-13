В этот раз на своей странице в Instagram звездная мамочка разместила трогательные кадры общения с Наталией Горовой, которая недавно вышла замуж за своего бойфренда из Ливана и уехала жить за границу.
"Отношения мамы с дочерью - всегда особые, а когда вы как подружки, которые могут посплетничать и поделиться самыми ценными моментами без страха быть осужденными - это как высший левел в игре 💕Мы постоянно были вместе: всегда путешествовали, работали вместе, отрывались на концертах, на выходных завтракали в любимых кафешках и, конечно, встречались вечером дома", - пишет Ирина.
Начало войны мама с дочерью встретили в разных местах.
"Теперь, чтобы встретиться и поговорить, надо заранее спланировать наши графики и взять мини-отпуск. Именно так мы и сделали во время нашей последней встречи, которая продолжалась ☝🏼1 день))) Мы прогулялись, выпили кофе со вкусняшками, зашли в канцелярский магазин и отвели там душу (мы обе обожаем покупать ручки, маркеры, блокноты, только дай возможность), встретили Андрюху из школы, поиграли всей семьей в Alias и ценили каждый миг. Даже успели записать для вас мини-интервью" , – поделилась экс-жена Потапа.
Продюсер также добавила, что, если поклонникам понравится такой формат, то следующим героем станет ее сын от Алексея Потапенко Андрей.
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