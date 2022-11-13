Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой волонтерских и благотворительных инициатив, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила красноречивое фото, на которым ест сочный арбуз.

Конечно, это символичное фото, и оно посвящено освобождению Херсона от российских оккупантов. На нем Наталья с лучезарной улыбкой на лице держит в руках ломтик херсонского арбуза. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж с акцентом на глазах, она загадочно смотрит в камеру.

В подписи к публикации Могилевская написала: "В этом году не ела арбузов заморских. Ждала своих! Кто знает, в этом году еще будет завоз?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Ни моря, ни кавуна в этом году не было", "И у меня был бойкот заморским арбузам, жду наших", "Наталья, уже не завезем в этом году наших арбузов – поля заминированы, но в следующем году и арбузы, и томаты, и черешню, и море обязательно", "Мы тоже с семьей не ели в этом году арбузов, не хотелось без херсонских вообще никаких", "Я тоже, не ела арбузов заморских, ждала херсонских".

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