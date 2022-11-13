После радостных новостей об освобождении Херсона от оккупантов новую популярность и актуальность приобрела песня группы "Вопли Видоплясова" под названием " Были деньки", в которой Скрипка поет:
"Рідне місто, місто Херсон,
Миліше тебе нема.
Білі стіни гарних домів,
Балкони на цих домах.
А я іду, гукаю тебе
Гуляти до зорі.
Кажу
Тобі:
"Я люблю".
В этот раз на своей странице в Instagram Олег разместил видеообращение к украинцам, в котором рассказал, что у него есть текст и о Крыме.
"Искренне поздравляю всех украинцев и благодарность нашим воинам с освобождением наших украинских территорий✌️ И ко мне обращаются поклонники и говорят, что пора писать о Крыме. О Херсоне уже написано, но о Крыме тоже кое-что есть 😉", — подчеркнул музыкант.
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А дальше Олег Скрипка напел куплет песни "Відпустка":
"Чували ми за Маямі,
Але нас віта Азов,
Озера Шацькі звуть
Приваблює Алупка".
Добавим, лидер ВВ после полномасштабного вторжения рф активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны. А недавно "Вопли Випоплясова" отметили 35 лет со дня своего первого выступления, которое состоялось в Киеве.
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