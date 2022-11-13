Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка может похвастаться не только песней о Херсоне, но и Крыме.

После радостных новостей об освобождении Херсона от оккупантов новую популярность и актуальность приобрела песня группы "Вопли Видоплясова" под названием " Были деньки", в которой Скрипка поет:

"Рідне місто, місто Херсон,

Миліше тебе нема.

Білі стіни гарних домів,

Балкони на цих домах.

А я іду, гукаю тебе

Гуляти до зорі.

Кажу

Тобі:

"Я люблю".

В этот раз на своей странице в Instagram Олег разместил видеообращение к украинцам, в котором рассказал, что у него есть текст и о Крыме.

"Искренне поздравляю всех украинцев и благодарность нашим воинам с освобождением наших украинских территорий✌️ И ко мне обращаются поклонники и говорят, что пора писать о Крыме. О Херсоне уже написано, но о Крыме тоже кое-что есть 😉", — подчеркнул музыкант.

А дальше Олег Скрипка напел куплет песни "Відпустка":

"Чували ми за Маямі,

Але нас віта Азов,

Озера Шацькі звуть

Приваблює Алупка".

Добавим, лидер ВВ после полномасштабного вторжения рф активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны. А недавно "Вопли Випоплясова" отметили 35 лет со дня своего первого выступления, которое состоялось в Киеве.

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