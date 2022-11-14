Не так давно состоялся гала-вечер концерта LACMA Art+Film Gala в Лос-Анджелесе, на котором Ким Кардашьян в необычном платье изумила фигурой. В наряде от Balenciaga вряд ли было комфортно, но Ким смогла отличиться.

Она вышла на красную дорожку в обтягивающем виниловом платье и перчатках. 42-летняя звезда выбрала платье из последней коллекции с шлейфом, который струился у ее ног.

Продемонстрировала Ким и новый тренд прически: яркий блонд с черными корнями с ровным пробором.

«Balenciaga Couture для LACMA» - пишет Ким.

В сети отреагировали:

«Шиш 🔥🥰; Так офигенно😍; Найдите Бога; Кимский 😍; Так красиво ❤️; Моя брюнетка-бомба 💣; 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚞 𝚋𝚊𝚋𝚢 ❤; ты выглядишь огненно, но мне НУЖЕН другой взгляд, отличный от этого; Ким, я тебя обожаю, но мы буквально видели один и тот же образ в каждом цвете; Ким. Пришло время для нового образа. ПОЖАЛУЙСТА, ты огонь».

Ранее Ким представила довольно редкий кадр по случаю дня рождения сестры. Также большинство фанатов восхитил вид Кардашьян, которая уже в 96 году выглядела довольно привлекательно и изящно.

Также в Инстаграм многие заметили, что и без каких-либо косметических процедур Ким была способна удивить внешностью.

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