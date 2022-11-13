В этот раз на своей странице в Instagram телеведущий разместил патриотический пост, но написал его, как всегда, на русском. Комаров остается оной из немногих украинских знаменитостей, которые даже после полномасштабного вторжения рф упрямо продолжают разговаривать в медийном пространстве на языке страны-оккупанта, за что подвергается критике.

"Херсон - это Украина. Навсегда❤️ На фото:



1) Возле въезда в город бойцы патрульной полиции с символом Херсонской области🙂🍉



2) Люди празднуют окончание 256-дневной оккупации на центральной площади Херсона.





Атмосфера невероятная. Позитивная. В глазах у людей счастье. С праздником, прекрасный город потрясающих людей! Кошмар под названием "россия" для Херсона навсегда в прошлом. В настоящем - переполненная центральная площадь счастливых людей, которые уверенно смотрят в счастливое будущее вместе с Украиной. Низкий поклон нашим героям - ЗСУ, ТРО, ГУР, Нацгвардии, Полиции, СБУ, Пограничникам, ССО и всем-всем защитникам из других структур и подразделений🙌 Гордимся. Блестяще", — пишет ведущий "Мир наизнанку".

При этом в комментариях к посту Дмитрию Комарову задали актуальный вопрос касаемо языка: "Дима, а чего вы до сих пор говорите на языке оккупанта? И дальше разговариваете на языке, которым отдают приказы убивать нас, на языке, на котором эти же города оккупируют? Нормально ли это по вашему? И еще это транслируя это в целом в соцсетях?".

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.

Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.