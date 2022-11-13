В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник рассказала о ЧП с их средним сыном Дмитрием.

"Воскресенье. Утро. Проснулись под звуки сирен. Но тревоги в душе уже давно нет. Мы привыкли. Однако, хочу вам рассказать о чрезвычайном случае, который произошел с нами на днях. Рассказываю, чтобы те семьи, где есть дети, были осторожными. Дима затолкал пластмассовый хрусталик себе в нос. Друг подарил и чего он это сделал, не понял (у детей так часто бывает, сначала делаем, а потом - думаем, хотя, я столько раз всем им подчеркивала, ничего никуда себе не заталкивать)", - пишет жена ведущего.

Когда это произошло, как признается Кристина, она была спокойна, как удав, и сказала сыну, что ничего страшного.

"Сейчас все сделаем, главное, чтобы он не заплакал и не «вдохнул» хрусталик еще дальше. Прижала пальцем нос поближе у глаз и понемногу начала выталкивать его - хрусталик выпал. Дима с испуга заплакал, потому что испугался. Но сказал, что наука теперь будет ему на всю жизнь!", - рассказывает звездная мамочка.

Но когда все обошлось, одну неприятную деталь она за собой все же заметила.

"Вот так… Мама троих детей может все 😭 Правда, когда Диму успокоила и он уже счастливый побежал дальше, у меня начал нервно дергаться глаз 🤪 Хорошо, что все хорошо кончается! Но с детьми нельзя расслабляться ни на секунду. Особенно с тремя парнями - постоянный стресс))", - подчеркнула жена Григория Решетника.

Напомним, жена Григория Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

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