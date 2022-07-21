Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника Христина, активний користувач мережі. Вона багато спілкується зі своїми підписниками в Інстаграм, дає поради та показує сімейні знімки. На цей раз вона вирішила відповісти на запитання користувачів мережі.

Так, вона зізналася, що сім'я навіть не розглядає варіанта того, щоб залишити Україну.

"Ми принципово хочемо залишатися в Україні. наблизити перемогу, працювати тут і жити у себе вдома. Мені настільки болить за українців. З якого взагалі переляку нас хочуть вигнати з наших будинків. Не вийшло і не вийде!", - впевнено заявила Христина Решетник.

Крім того, багатьох користувачів мережі здивувало відео, на якому молодший син пари вже сам їсть. Сашкові зараз 1 рік і 7 місяців, але він вправно орудує ложкою. Як розповіла Христина Решетник, є важливе правило, щоб навчити дитину їсти самій.

"Правило перевірене роками, коли починається прикорм, жодних баночок, каші, супу і овочів ми їмо тільки ложкою. При цьому намагаємося навчити самостійно набирати їжу і їсти з ложки", - порадила дружина Григорія Решетника.

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