Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник показав сина та заінтригував планами із дружиною, поділившись публікацією у блозі.

Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий, зірка проектів "Холостяк" та "Холостячка". Знаменитість одружений з красунею Кристиною вже понад 10 років і пара виховує трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. Не забуває Григорій і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

А цього разу Решетник показав, як проводить час із дружиною та дітьми на гойдалці.

"Вічні сімейні дискусії", - написав Решетник.

Як можна помітити, Христина з дітьми вирішує, що наступною дитиною в сім'ї буде хлопчик чи дівчинка. Сама дружина Решетника проголосувала за дівчинку.

"Вирішили - ще троє хлопчиків і стільки ж дівчаток", - написав Григорій у новому сторісі.



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