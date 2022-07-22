Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий, зірка проектів "Холостяк" та "Холостячка". Знаменитість одружений з красунею Кристиною вже понад 10 років і пара виховує трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. Не забуває Григорій і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.
А цього разу Решетник показав, як проводить час із дружиною та дітьми на гойдалці.
"Вічні сімейні дискусії", - написав Решетник.
Як можна помітити, Христина з дітьми вирішує, що наступною дитиною в сім'ї буде хлопчик чи дівчинка. Сама дружина Решетника проголосувала за дівчинку.
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"Вирішили - ще троє хлопчиків і стільки ж дівчаток", - написав Григорій у новому сторісі.
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