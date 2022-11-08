Коли артист Тарас Тополя переміг за результатами голосування, відчув радість, адже йому довіряють таку важливу місію.

Український музикант, лідер гурту "Антитіла" та волонтер Тарас Тополя прокоментував свою перемогу у голосуванні за членів журі на Нацвідбір. В ефірі телемарафону артист зізнався, що для нього це стало несподіванкою.

Коли артист переміг за результатами голосування, відчув радість, адже йому довіряють таку важливу місію. Також Тарас Тополя зізнався, що це велика відповідальність для нього.

"Для мене це стало несподіванкою. Команда "Суспільного" тримала зв'язок із моєю командою, і мене поставили перед фактом, що я в цьому переліку персон, за яких голосують. Несподіванка, мабуть, це не те слово, яким можна охарактеризувати мої відчуття. Більше, мабуть, слово "відповідальність", - наголосив музикант.

Лідер гурту "Антитіла" пояснив, що після шести місяців на передовій він не боїться скандалів чи якихось казусів. Його головне побоювання – обрати не того кандидата для участі у Євробаченні-2023.

"Це відповідальна місія. У зв'язку з цим я повинен витратити більшу частину свого часу, щоб досконало вивчити всіх претендентів: їхній творчий матеріал, їхню біографію, їхні заяви, їхню життєву позицію тощо", - додав Тарас Тополя.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.



