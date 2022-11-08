Український музикант, лідер гурту "Антитіла" та волонтер Тарас Тополя прокоментував свою перемогу у голосуванні за членів журі на Нацвідбір. В ефірі телемарафону артист зізнався, що для нього це стало несподіванкою.
Коли артист переміг за результатами голосування, відчув радість, адже йому довіряють таку важливу місію. Також Тарас Тополя зізнався, що це велика відповідальність для нього.
"Для мене це стало несподіванкою. Команда "Суспільного" тримала зв'язок із моєю командою, і мене поставили перед фактом, що я в цьому переліку персон, за яких голосують. Несподіванка, мабуть, це не те слово, яким можна охарактеризувати мої відчуття. Більше, мабуть, слово "відповідальність", - наголосив музикант.
Лідер гурту "Антитіла" пояснив, що після шести місяців на передовій він не боїться скандалів чи якихось казусів. Його головне побоювання – обрати не того кандидата для участі у Євробаченні-2023.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Як відрізало": Андрій Данилко чесно відповів, чому його речі тепер лише чорного кольору
Біда трапилася з однорічним сином Віктора Павлика: "Більше двох діб він..."
Лілія Ребрик зачепила Сумську та Горбунова новим фото з чоловіком та доньками: "Зараз так важливо..."
Дружина Мірзояна Матвієнко вразила кадрами з дочкою, яку народила в 17 років: "Особлива дівчинка"
"Це відповідальна місія. У зв'язку з цим я повинен витратити більшу частину свого часу, щоб досконало вивчити всіх претендентів: їхній творчий матеріал, їхню біографію, їхні заяви, їхню життєву позицію тощо", - додав Тарас Тополя.
Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.
Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.
Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.