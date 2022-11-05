У цьому Вакарчук зізнався у інтерв'ю Forbes Ukraine, пише Politeka.net.
"Я та "Євробачення" – це як кіт і собака. Я терпіти не можу "Євробачення" і вважаю, що це жодного відношення до музики не має. Це абсолютно політичний конкурс", - заявив Вакарчук.
Втім, музикант визнає, що 2002-й рік став особливим в історії пісенного конкурсу.
«Вважаю, що Kalush Orchestra впоралися геніально. Вони зробили дуже правильний виступ. Але найсильнішим у цьому виступі був не виступ, а те, що вони потім сказали про "Азовсталь". Ось за це я їм буду вдячний завжди", – наголосив Вакарчук.
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Нагадаємо, цього року Нацвідбір на Євробачення відбудеться в Україні набагато раніше, ніж зазвичай, і пройде в укритті.
Склад журі ще невідомий – українцям запропонували обрати серед кандидатів.
Так, членами журі Нацвідбору цього року можуть стати Тіна Кароль, Валерій Харчишин, Дзідзьо та інші артисти.
Судячи з усього, Нацвідбір пройде без участі Андрія Данилка. На його присутність, до речі, сподівалися багато українців, які чекають на Нацвідбір.