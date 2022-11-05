У цьому Вакарчук зізнався у інтерв'ю Forbes Ukraine, пише Politeka.net.

"Я та "Євробачення" – це як кіт і собака. Я терпіти не можу "Євробачення" і вважаю, що це жодного відношення до музики не має. Це абсолютно політичний конкурс", - заявив Вакарчук.

Втім, музикант визнає, що 2002-й рік став особливим в історії пісенного конкурсу.

«Вважаю, що Kalush Orchestra впоралися геніально. Вони зробили дуже правильний виступ. Але найсильнішим у цьому виступі був не виступ, а те, що вони потім сказали про "Азовсталь". Ось за це я їм буду вдячний завжди", – наголосив Вакарчук.

Нагадаємо, цього року Нацвідбір на Євробачення відбудеться в Україні набагато раніше, ніж зазвичай, і пройде в укритті.

Склад журі ще невідомий – українцям запропонували обрати серед кандидатів.

Так, членами журі Нацвідбору цього року можуть стати Тіна Кароль, Валерій Харчишин, Дзідзьо та інші артисти.

Судячи з усього, Нацвідбір пройде без участі Андрія Данилка. На його присутність, до речі, сподівалися багато українців, які чекають на Нацвідбір.