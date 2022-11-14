Популярная Инстаграм-модель, бьюти-блогер и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер благодаря своим фото получает сотни комплиментов и множество похвалы. Каждый раз девушка делает акцент на формах после заметной пластики и превозносит свою косметику, чтобы привлечь еще больше внимания.

Чтобы не уступать своим сестрам, Кайли решила заниматься косметическим брендом и каждый раз показывает, что ей еще есть чем удивить. В этот раз Кайли покрасовалась в интересном образе, в центре которого было ее платье-свитер пастельного оттенка. Туфли с острым концом на шпильке, свободная кожаная куртка и привычный макияж преобразили девушку.

«ой забыла выложить это 🖤🖤; Черт… я действительно влюблен в тебя. Одержимый; Она круче всех 😍; Первый; Ты прекрасна моя малышка 🤍; Я твой фанат номер 1, Хлоя не дерьмо!; Откуда этот наряд, я хочу его; Кайли, верни мне мою куртку, пожалуйста ✨🤍; штаны не помешают» - пишут в сети.

Ранее девушка выбрала черное платье с сеточкой и тонкими вставками. А полностью открытая спина придала образу игривости и смелости. При этом акцент на декольте Кайли вообще предпочла не делать.

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