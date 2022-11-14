По словам Дантеса, он не может передать словами се чувства, которые нахлынули на него в родном и многострадальном городе.

«Невозможно передать то, что творится внутри. Грусть, счастье, ненависть, радость. Все смешалось. Спасибо, Харьков, что ты такой крепкий. Спасибо всем харьковчанам", - написал Дантес на своей странице в Instagram.

Вчера поздно вечером россияне вновь нанесли удар по Харьков ракетами, предварительно ЗРК С-300.

«В Индустриальном районе поврежден промышленный объект. Предварительно, без пострадавших», – сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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Жители Харькова слышали страшные звуки взрывов. Так, подруга Дантеса сообщила ему, что «у нас ракеты прилетели».

Девушка рассказала, что слышала три взрыва.

«Обычная переписка с подругой из Харькова. Я ненавижу рф», - прокомментировал Дантес скрин переписки.

Напомним, после начала полномасштабного военного вторжения рф в Украину Владимир Дантес и Надя Дорофеева признались, что больше не являются супругами.

"10 лет мы были вместе. Это были самые публичные отношения. Думаю, я больше не буду рассказывать о чем-то личном. Я не буду скрывать этого, но так, как раньше, тоже не хочу делать", — говорил Дантес в одном из своих интервью.

Впрочем, через некоторое время стало известно, что новой избранницей Дантеса стала 27-летняя бизнесвумен Даша Кацурина. Примечательно, чо именно к ее супругу, ресторатору Михаилу Кацурину, ушла Дорофеева.

Напомним, Потапа, который только недавно вернулс в Украину, заметили в Берлине.

Также сообщалось, что Оля Полякова отреагировала на возвращение Кароль в "Голос країни".

Кроме того, Politteka.net писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" развеял стереотип о браке.