Як повідомляє Politeka.net, переможець "Майстер Шеф" український шеф-кухар Євген Клопотенко звернувся до чоловіків і постарався розвіяти стереотипи про шлюб, коли всю відповідальність перекладають на жінок, а не на чоловіків. Відповідний пост з'явився на його сторінці в Instagram.

Зокрема, він зауважив, що всі вчать жінок брати шлюб, наче це їхній обов'язок. Але чомусь забувають, що чоловікам теж важливо щось робити, а не перекладати все на жінок.

"Я хочу навчити чоловіків берегти свої шлюби, тому що ваші жінки варті кожного зусилля. І ось моя порада: навчитеся готувати. Хоча б простий сніданок. Хоча б собі, якщо вашої жінки немає поряд. А потім готуйте їй. Бо важко зараз кожному, і ми один для одного – шалена підтримка", - зазначив Євген Клопотенко .

У коментарях багато хто підтримав висновки Євгена Клопотенка і подякував йому за таку позицію: "Золоті слова, пане Євгене!", "Який сенс виходити заміж за чоловіка, який не вміє готувати?", "Які правдиві слова!", "Це чудовий бонус до відносинам".

Інші заявили, що це тонке послання для президента Володимира Зеленського, котрий жартував, що йому ніхто не готує сніданку.

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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