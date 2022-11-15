Популярная Инстаграм-модель Ким Кардашьян в платье из розовой ткани и с дорогими украшениями покрасовалась в необычном виде.

Известная Инстаграм-модель, участница реалити-шоу о своей сьмьеи Ким Кардашьян привыкла к пристальному вниманию. В этот раз она приехала на гала-вечер Baby2Baby 2022 с сестрой Кайли Дженнер, где смогла вновь отличиться благодаря своему наряду.

Так, в этот раз 42-летняя Ким Кардашьян надела розовое платье от Balenciaga из коллекции весна-лето 2023, не забыла она и о дорогих украшениях с бриллиантами и о своей розовой сумочке из кожи крокодила.

Ее белые волосы были собраны в прическу, макияж она сделала в нюдовых цветах:

«🎀 Baby 2 Baby Love 🎀» - пишет Ким в сети.

Поклонники обсудили: «милашка в розовом; Так красиво 💗; Люблю всю эту 💗 ситуацию почти так же сильно, как люблю тебя!!! 💕🙏🏻; Шикарно!!; Мэм, нам нужно вернуть темные волосы. На данный момент это чрезвычайная ситуация; Пожалуйста, продолжайте носить розовое, как это; Кимберли такая розовая 😍; все больше похожа на куклу».

Не так давно состоялся гала-вечер концерта LACMA Art+Film Gala в Лос-Анджелесе, на котором Ким Кардашьян в необычном платье изумила фигурой. В наряде от Balenciaga вряд ли было комфортно, но Ким смогла отличиться.

Она вышла на красную дорожку в обтягивающем виниловом платье и перчатках. 42-летняя звезда выбрала платье из последней коллекции с шлейфом, который струился у ее ног.

Напомним, "Впереди много добрых дел": Ребрик честно рассказала о работе в новой для нее сфере, видео.

Как сообщала Politeka, "Вам очень идет": Квиткова из "Холостяка" выгуляла стильный аутфит в любимом цвете.

Также Politeka писала, что "Это кульминация": Лобода с украинским флагом в руках рассказала, как заканчивает свои концерты.