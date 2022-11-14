Фотографии, выложенные телеведущим Даниэль Салем в соцсеть, сделаны на фоне стелы с названием города.

Как сообщает Politeka.net, ведущий и шоумен Даниэль Салем, служащий в рядах ВСУ, был одним из первых, кто вошел в освобожденный город. Кадрами с города он поделился в своем Instagram и показал, как его с собратьями по оружию встретили местные жители.

Фотографии, выложенные телеведущим Даниэль Салем в соцсеть, сделаны на фоне стелы с названием города. Даниэль обратил внимание, что оккупанты перекрасили ее в захватнический триколор. Также телеведущий показал своего побратима, который, по словам Салема, одним из первых вошел в деоккупированный город.

Кроме того, он рассказал, что когда вместе со сослуживцами 11 ноября зашел в город, увидел, что жители сразу начали поднимать украинские флаги. Они расцеловали защитников, вкусно накормили их и поблагодарили за освобождение.

Даниэль Салем добавил, что жители города накормили их борщом и другими лакомствами. По словам ведущего, это была самая вкусная еда, которую он ел.

В комментариях под снимками украинцы благодарят Даниэля, а также всех наших защитников за их героизм.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.