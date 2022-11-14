Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров во время визита президента Украины Владимира в Херсон спросил, зачем он здесь.

Ведущий «Світ навиворіт» акцентировал, что враг находится совсем рядом и президент Украині мог сделать свое видеообращение в более безопасном месте, например, в своем кабинете, и спросил, почему же для него так важно здесь сейчас быть.

«Дмитрий, честно… А как же херсонские арбузы?», - сначала отшутился Зеленский.

«А если честно, важно быть здесь, важно… Все же рискуют. Военные рискуют ежедневно. Журналисты рискуют, вы же тоже здесь. Мы говорим о Херсоне. Мне кажется, надо говорить тут и поддерживать херсонцев. Поддерживать людей, чтобы они чувствовали, чтобы они видели, что мы не только обещаем возврощать территории, но мы реально это делаем. Мы поднимаем наш флаг. Ну и еще, по-человечески очень хочется как-то такой эмоции, энергию от людей получить. Это также важно. Мотивирует», - ответил Зеленский.

Президент также признался, что херсонских арбузов он еще не пробовал.

Добавим, ранее Дмитрий Комаров опубликовал фото из освобожденного Херсона, в который приехал сразу после деоккупации.

Тем временем Владимир Зеленский в своем телеграм-канале опубликовал фото героев, которые принимали участие в освобождении Херсона.

Также президент Украины опубликовал фото своего визита в Херсон, который был освобожден от российской оккупации всего несколько дней тому.

Напомним, по мнению американских аналитиков, боевые действия в ближайшее время усилятся.

Такж напомним, что Владимир Дантес приехал в родной Харьков, который страдает от ракетных обстрелов, и не сдержал эмоций.

Кроме того, Politeka.net писала, что известный ведущий, которій сейчас в ВСУ, одним из первіх зашел в Херсон.