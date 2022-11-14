За словами Дантеса, він не може передати словами всі почуття, які наринули на нього в рідному та багатостраждальному місті.
«Неможливо передати те, що діється всередині. Сум, щастя, ненависть, радість. Все змішалося. Дякую, Харківе, що ти такий міцний. Дякую всім харків'янам", - написав Дантес на своїй сторінці в Instagram.
Вчора пізно ввечері росіяни знову завдали удару по Харків ракетами, попередньо ЗРК С-300.
«В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо, без постраждалих», – повідомив голова ОВ Олег Синєгубов.
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Мешканці Харкова чули страшні звуки вибухів. Так, подруга Дантеса повідомила його, що «у нас ракети прилетіли».
Дівчина розповіла, що чула три вибухи.
«Звичайне листування з подругою з Харкова. Я ненавиджу рф», - прокоментував Дантес скрін листування.
Нагадаємо, після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Володимир Дантес і Надя Дорофєєва зізналися, що більше не є подружжям.
"10 років ми були разом. Це були найпублічніші відносини. Думаю, я більше не розповідатиму про щось особисте. Я не приховуватиму цього, але так, як раніше, теж не хочу робити", — говорив Дантес в одному з своїх інтерв'ю.
Втім, через деякий час стало відомо, що новою обраницею Дантеса стала 27-річна бізнес-леді Даша Кацуріна. Примітно, що саме до її чоловіка, ресторатора Михайла Кацуріна, пішла Дорофєєва.
Нагадаємо, Потапа, який лише нещодавно повернувся до України, помітили у Берліні.
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