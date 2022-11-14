Фотографії, викладені телеведучим Даніель Салем у соцмережу, зроблені на тлі стели під назвою міста.

Як повідомляє Politeka.net, ведучий і шоумен Даніель Салем , який служить у лавах ЗСУ, був одним з перших, хто увійшов до звільненого міста. Кадрами з міста він поділився у своєму Instagram і показав, як його із побратимами зі зброї зустріли місцеві жителі.

Фотографії, викладені телеведучим Даніель Салем у соцмережу, зроблені на тлі стели під назвою міста. Даніель звернув увагу, що окупанти перефарбували її у загарбницький триколор. Також телеведучий показав свого побратима, який, за словами Салема, одним із перших увійшов до деокупованого міста.

Крім того, він розповів, що коли разом із товаришами по службі 11 листопада зайшов у місто, побачив, що жителі почали піднімати українські прапори. Вони розцілували захисників, смачно нагодували їх та подякували за визволення.

Даніель Салем додав, що мешканці міста нагодували їх борщем та іншими ласощами. За словами ведучого, це була найсмачніша їжа, яку він куштував.

У коментарях під знімками українці дякують Даніелю, а також усім нашим захисникам за їхній героїзм.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю донькою.

Як Politeka повідомляла, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення росії.