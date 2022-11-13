Цього разу на своїй сторінці в Instagram телеведучий озмістив патріотичний пост, але написав його, як завжди, російською. Комаров залишається однією з небагатьох українських знаменитостей, які навіть після повномасштабного вторгнення рф вперто продовжують розмовляти в медійному просторі мовою країни-окупанта, за що критикується.

"Херсон – це Україна. Назавжди❤️ На фото:



1) Біля в'їзду до міста бійці патрульної поліції із символом Херсонської області



2) Люди святкують закінчення 256-денної окупації на центральній площі Херсона.





Атмосфера неймовірна. Позитивна. В очах людей щастя. Зі святом, прекрасне місто приголомшливих людей! Жах під назвою "росія" для Херсона назавжди в минулому. Нині – переповнена центральна площа щасливих людей, які впевнено дивляться у щасливе майбутнє разом із Україною. Низький уклін нашим героям - ЗСУ, ТРО, ГУР, Нацгвардії, Поліції, СБУ, Прикордонникам, СЗГ та всім-усім захисникам з інших структур та підрозділів 🙌 Пишаємося. Блискуче", - пише ведучий "Світ навиворіт".

При цьому в коментарях до посту Дмитру Комарову поставили актуальне питання стосовно мови: "Діма, а чого ви до сих пір надалі говорите мовою окупанта? Надалі розмовляєте мовою,якою віддають накази нас вбивати, мовою , якою ці ж міста окупують? Чи нормально це по вашому? І ще й транслюючи це на загал в соцмережах?".

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.