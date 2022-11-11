Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Злата похвасталась стильным образом в белом костюме.

"Везде, где сейчас проходят наши концерты в поддержку Украины, встречаю вынужденных переселенцев. Людей, бежавших от войны..

Часто слышу истории: наш дом под Харьковом разрушен до основания, мы чудом успели спастись из-под обстрелов. Или вот такая история: в Берлине, где устроено убежище детям из Мариуполя, наши маленькие божьи коровки падают на пол и закрывают своими ручками лицо, когда летит самолет. Воспитатели, увидев это впервые, стояли прямо со слезами на глазах… Немая сцена", - написала Огневич.

Фанаты, включая шеф-повара Владимира Ярославского, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Первый кадр любовь", "Самый смелый, самый добрый, талантливый наш украинский народ", "Злата, Вы шикарная и огонь", "Какая вы очаровательная. Злата, вы неотразима, как всегда".

Напомним, "Холостячка" Огневич рассказала, что делает в 16 км от горячих точек рядом с военными

А еще Politeka сообщала, что Огневич обратилась к украинцам после провала в голосовании за жюри Нацотбора Евровидения

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич без лишнего пафоса засветилась возле горячих точек



