Популярна американская певица Бритни Спирс уже не раз поражала своими выходками в сети, рассказывала о проблемах в семье и признавалась о причинах своего неловкого поведения. В особенности, Бритни рассказала о скандалах с родителями, которые оботрали у нее средства и не давали реабилитироваться в суде.
Сейчас певица свободна от их контроля и задумалась о своем прошлом. Также она решила наладить прерванное общение с сыновьями. Об этом поделились инсайдеры HollywoodLife.
Как можно было заметить, в последнее время Спирс не показывала лишнего и старалась демонстрировать только архивные ролики. Многим стало интересно, почему же звезда поставила на паузу откровенный контент.
«Бритни сейчас прилагает усилия, чтобы восстановить отношения со своими сыновьями. В течение последних двух недель она не выкладывала фото и видео, которые ее друзья называют “пикантными”», — сообщили инсайдеры, намекая, почему артистке пришлось избавиться от экстравагантных кадров.
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И хотя артистка подмечает, что просто хочет быть собой, ее нескромные выходки всё чаще бурно обсуждают в сети.
После долгого отсутствия в Инстаграм ранее артистка решила показать очередной дерзкий кадр и едва скрыла фигуру под детскими смайликами-цветочками. Без одежды Бритни решила показать не только фигуру, но и как развлекается на пляже.
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