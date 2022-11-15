Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо (Михаил Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда порадовала кадрами, на которых показала сове выступление в госпитале.

Как оказалось, Ярослава в очередной раз устроила концерт для украинских военных и приехала к ним прямо в госпиталь. Как видно, выступление проходило в холле больницы, а военные с удовольствием пришли послушать песни артистки. Для своего концерта SLAVIA надела короткое желтое платье с анималистическим узором, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Длинные волосы певицы аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации SLAVIA написала: "Госпиталь… Наши Герои с непобедимым духом. Помним, какой дорогой ценой… Желаем скорейшего выздоровления. Спасибо за деоккупированный Херсон". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Это было приятно встретиться с вами", "Это очень хорошо, что вы о них не забываете! Спасибо!", "Населению нужно поддерживать делом и сильным словом тех, кто ранен, увечный, потерял собратьев, отца, сына или женщин! Спасибо SLAVIA, что столько поддерживаешь концертами!", "SLAVIA, какой голос прекрасен у тебя, ты невероятная!", "Классно! Сильно! С большой отдачей", "Красотка!".

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