Популярный украинский комик белорусского происхождения и актер студии "Дизель шоу" Евгений Сморыгин, который уже более десяти лет живет и работает в Украине, сдал экзамен на знание украинского языка. И результаты действительно впечатляют – он набрал 97 баллов из 100 возможных.

Фотографию Евгения в нарядном костюме и информацию о его успехе опубликовали на странице "Дизель шоу" в Instagram. А на сайте проекта есть и комментарий актера. По его словам, он мог получить украинское гражданство другим путем – из-за того, что женат на украинке 13 лет, здесь живет и занимает проукраинскую позицию в войне с россией. Однако для этого ему нужно было поехать в Беларусь для оформления документов.

"Этот экзамен необходим для получения украинского гражданства. Я мог сделать иначе – по детям и жене, с которой 13 лет в браке. Но для этого мне нужно было бы ехать в Беларусь и менять паспорт. Он выдается с другой формой, которая удостоверяет, что я уехал за границу. Но я не могу туда поехать, потому что не уверен, дадут ли мне вернуться", - рассказал Сморыгин.

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