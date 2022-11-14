На видео, которое Даша Квиткова опубликовала, она показала, как выглядела в детстве и подростковом возрасте, когда была кем-то вроде эмо.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Никиты Добрынина – блогер Даша Квиткова – сияет красотой на многих снимках и видео. Но, как признается она сама, для этого ей пришлось много работать в спортзале и перейти на правильное питание. На своей странице в Instagram Даша решилась показать, какой была раньше.

В частности, Даша Квиткова показала, как с годами изменилась ее внешность. На видео, которое Даша опубликовала, она показала, как выглядела в детстве и подростковом возрасте, когда была кем-то вроде эмо.

Даша оказывается была брюнеткой с короткими волосами. Блогерша показала соответствующую фотографию. Сейчас она уже отрастила волосы и покрасила локоны в блонд.

"Мне нравится этот тренд", - написала Даша Квиткова под соответствующими кадрами.

В комментариях пользователи сети отметили, что не ожидали таких перемен во внешности у Даши. Тем не менее многие согласились, что она в любом возврасте выглядит хорошенькой: "Боже мой, эмо, мы все это прошли", "Какая крутезная трансформация, так держать", "Вы красотка в любом возрасте и весе!", "Как хорошо вам с темными волосами и очками".

Напомним, что недовольная Квиткова призналась в провальной пластике и неожиданных последствиях.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Квиткова в белье впечатлила фигурой после похудения.

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