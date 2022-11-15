Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила необычное видео, в котором показала стильный образ, который выгуляла в Италии.

Как оказалось, накануне Юлия отправилась в Италию, и судя по новым кадрам, побывала в Риме. В новом видео девушка продемонстрировала необычный образ, а также места и достопримечательности в итальянской столице. Так, Юля появляется на кадрах в джинсах и коротком светлом топе, поверх которого накинула уютную белую шубку укороченного фасона. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и веселый вид.

В подписи к публикации Бельченко написала: "Что обязательно следует увидеть в Риме: 1. Колизей. 2. Пантеон. 3. Римский Форум. 4. Фонтан Треви. 5. Испанская лестница. 6. Площадь Навона. 7. Замок Святого Ангела. 8. Памятник Виктору Эммануилу II". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Невероятно. Хочу побывать в Риме", "Круто", "Вау", "И Вы очаровательна", "Красотка", "Огонь", "Вау", "Обожаю тебя", "Тоже хочу увидеть Рим".

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