Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала милое домашнее фото и рассказала, о чем переживает сейчас.

На новой фотографии Катя появилась в домашнем образе – бежевой блузе и белой футболке. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа. Возле лица она держит сжатый кулак, а в глазах загадочные огоньки.

В подписи к публикации Осадчая напсиала: "Когда не будешь спать до официального подтверждения Генштаба! Олешки, Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, мы вас ждем. У нас сотни заявок об исчезновении, гражданский плен. На Херсонщине застенки, где держали и держат наших ребят, активистов, волонтеров, проукраинских гражданских. В Новой Каховке в отделении полиции устроена такая застенка, как рассказал нам один из бывших пленников. Мы ждем возвращения сотни наших людей из тюрем… В Херсоне уже начали поиск на месте по контактам, через местных, хотя связь не восстановлена, но уже все яснее. Слава Героям. Слава ВСУ".

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