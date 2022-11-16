Главный герой нового сезона шоу «Холостяк» Алекс Топольский пошутил над одной из участниц – Викторией Варлей.

Так, Варлей рассказала, что, наматывая круги на стадионе, она даже успевала подправить макияж, пишет Politeka.net.

«Пока мы бегали, я подкрашивала губки, потому что я понимала, что он там смотрит сверху. Чтобы я хорошо выглядела», - рассказала Варлей, продемонстрировав, как это происходило.

Такие ухищрения ради красоты не остались незамеченными Топольским.

«Вика, ты помадой уже успела накраситься? Все одновременно, да?», - пошутил «Холостяк», наблюдая за 37-летней актрисой.

Напомним, в прошлом у Виктории Варлей был трехлетний роман с известным украинским актером Тарасом Цымбалюком.

Влюбленные то сходились, то расходились, пока однажды все же не решили остаться друзьями.

Через некоторое врем актер связал себя узами брака с девушкой по имени Тина, но их союз просуществовал всего год. Этим летом Тарас сообщил, что они больше не семья.

Добавим, что Тарас периодически комментирует посты Варлей, которая стала участницей шоу «Холостяк» и даже сделал ей комплимент.

Некоторые пользователи Инстаграм предполагают, что, возможно, между Викторией и Тарасом старые чувства вспыхнули с новой силой.

Также напомним, что "Холостяк" Топольский рассказал о скандале со своим отцом.