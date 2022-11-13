Як пише Politeka.net , Алекс Топольський , відомий американський бізнесмен з України, який став новим головним героєм шоу "Холостяк". Проект нарешті вийшов на телеекрани з третього разу і вже встиг обрости скандалами. А Алекс усіляко підігріває інтерес до проекту у своєму блозі Інстаграм.
А цього разу Топольський розповів, як він переїхав до США.
"Помітити, що коли я прошу вас поставити свої питання, багато хто питає за мій переїзд до Америки. На жаль, переїзд для багатьох зараз є дуже актуальним питанням", - написав Алекс у своєму блозі.
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"Але зазвичай інша країна здається ідеальною лише до того часу, поки ти в неї не поїхав. А потім вилазять підводні камені", - продовжив Топольський.
"Коли мені виповнився 21 рік, я буквально умовив батьків дозволити мені переїхати в іншу країну. Ми з батьком довго сперечалися на тему, чи це мені потрібно чи ні", - поділився Алекс.
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