Джамала отметила, что концерты, которые она дает сейчас отличаются от тех, которые она давала раньше - ведь сейчас у певицы есть важная миссия.

Как сообщает Politeka.net, известная певица Джамала, которая принесла Украине победу в песенном конкурсе "Евровидение-2016", заинтриговала поклонников новым хитом и концертами в Польше. Артистка дала свой первый сольный концерт в Варшаве, она поделилась фото из него на своей странице в Instagram и рассказала о своих впечатлениях.

Джамала выступила в черном платье. В качестве головного убора певица выбрала золотой ободок - из лавровых листьев и монеток. Подобный одновременно короне, венку и головному убору индейского воина. Образ дополняли макияж с акцентом на глаза и распущенные по плечам волосы.

"Это была встреча, наполненная невероятными историями. Люди подходили и рассказывали мне, как они встретились с моей музыкой, что она дает и как они сейчас идут с ней по жизни", - поделилась Джамала.

Джамала также отметила, что концерты, которые она дает сейчас отличаются от тех, которые она давала раньше - ведь сейчас у певицы есть важная миссия.

"С одной стороны твое выступление должно вдохновлять украинцев, которых ты встречаешь за границей. Поддержать, обнять, напомнить. А с другой, это как миссия кобзаря, именно для местной публики из других стран. Кобзаря, который рассказывает людям о том, что же происходит в нашей стране", - добавила артистка.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.