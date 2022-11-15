В этот раз на своей странице в Instagram Мария разместила яркие кадры своей заграничной встречи со звездной подругой.

"Тысячу раз подумала, выкладывать ли это видео. Ведь нам с Олей здесь так хорошо.. Так легкомысленно. «А разве мне может быть хорошо, когда стольким людям сейчас плохо?»- этот вопрос, как бесконечная сирена в моей голове каждый раз, как я позволяю себе отвлечься на мгновение от реальности Украины… Да, я хорошо знаю это современное украинское явление, что тем, кто за границей труднее психологически, чем тем, кто дома — там есть и веселье, и праздники, и вечеринки, и театры. Я сама, когда приезжаю в Киев, совсем иначе чувствую себя.. Но вот я смотрю на это видео и думаю, что в нем тоже часть моей жизни.. Меня какой-то уже другой", — признается Ефросинина.

Во время войны Маша с Олей продолжили снимать "Взрослых Девочек". В этот раз ведущая, не колеблясь, взяла билеты в Тбилиси, где Полякова участвует в грузинских Танцах со звездами. Звезды несколько дней подряд записывали новые выпуски.

"Оля в перерывах садится за рояль, и мы поем. Грузинское «винище» входит в нас, как в сухую землю) После съемок гостеприимный хозяин разогревает для нас местную игрушку – горячий чан на огне! И все это в полнолуние, ну, здесь без комментариев, мы же уже не спечемся 😂 И вот я уже дома, и не срываюсь на Саню, и не так плачу, говоря по телефону с Тимуром... Так что да, что бы вы ни писали, это тоже мы! И мы должны учиться радоваться моментам, когда нам хорошо! Должны не стесняться восстанавливать затраченную энергию! Должны благодарить каждый день наших защитников и защитниц за возможность чувствовать такие редкие моменты!", — подчеркнула Маша Ефросинина.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.