Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская насмешила кадрами своего участия в шоу "Мастер Шеф".

В этот раз на своей странице в Instagram артистка решила с юмором высказаться на актуальную тему — постоянные отключения электроэнергии после атак на критическую инфраструктуру Украины со стороны российских оккупантов.

В прошлом году Наталья Могилевская участвовала в проекте «Мастер Шеф. Селебрити», а теперь опубликовала короткий ролик-вырезку из шоу, где она пытается быстро приготовить блюдо, пока Эктор Хименес-Браво напоминает, что время уже выходит. Так певица показала новые реалии украинцев, когда нужно успеть сделать все дела, потому что графики ДТЭК "поджимают".

"Выстоим! Победим! 💪🏻", — подчеркнула Могилевская под видео.

Украинцы в комментариях поддержали певицу:

"И смешно, и грешно, и чистая правда";

"становимся более организованными и это только +";

"Ааааа это просто 🔥, правда на все 💯";

"Так и есть))) Но это такое - мелкие неприятности) Переживем💪🏼";

"чистая правда, зато все быстро делается 💛💙";

"Сегодня утром выключили вместо 9.01 где-то в 9.18. Трешааак, а я уже шею намылила, руки сложила и сидела ждала, когда выключат. А тут столько всего за 10 мин поделать можно было 🤣".

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.