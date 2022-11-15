В этот раз на своей странице в Instagram артистка решила с юмором высказаться на актуальную тему — постоянные отключения электроэнергии после атак на критическую инфраструктуру Украины со стороны российских оккупантов.
В прошлом году Наталья Могилевская участвовала в проекте «Мастер Шеф. Селебрити», а теперь опубликовала короткий ролик-вырезку из шоу, где она пытается быстро приготовить блюдо, пока Эктор Хименес-Браво напоминает, что время уже выходит. Так певица показала новые реалии украинцев, когда нужно успеть сделать все дела, потому что графики ДТЭК "поджимают".
"Выстоим! Победим! 💪🏻", — подчеркнула Могилевская под видео.
Украинцы в комментариях поддержали певицу:
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"И смешно, и грешно, и чистая правда";
"становимся более организованными и это только +";
"Ааааа это просто 🔥, правда на все 💯";
"Так и есть))) Но это такое - мелкие неприятности) Переживем💪🏼";
"чистая правда, зато все быстро делается 💛💙";
"Сегодня утром выключили вместо 9.01 где-то в 9.18. Трешааак, а я уже шею намылила, руки сложила и сидела ждала, когда выключат. А тут столько всего за 10 мин поделать можно было 🤣".
Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.
Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.
Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.