Как сообщает Politeka.net, Горбунов отметил, что он пытается держаться.
«Держусь. Сейчас такой ответ для меня актуален», - ответил Горбунов, приняв участие в проекте «Скажи честно, ты как?», в котором украинские звезды рассказывают, как заботиться о себе и о тех, кто рядом в периоды стресса.
По словам Горбунова, он несет ответственность за свою семью, за детей, у него есть работа, которую нужно делать.
«Мы выживаем. И мы должны это пройти. И мы точно выживем», – сказал Горбунов, обращаясь к украинцам.
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Также телеведущий дал несколько советов, как поступить в условиях накопления негатива.
«Сосредоточь внимание на ногах. Подними одну из них и соверши активное движение. Так, будто ты пытаешься стряхнуть что-то с себя. Потом сделай то же другой. При этом попробуй максимально расслабить ногу, которой ты совершаешь движения. Дальше дело за руками», – рассказал Горбунов.
Горбунов рекомендует выполнить упражнение руками несколько раз, чередуя направление.
«Представляй, что вместе с движениями ты постепенно стряхиваешь с себя весь накопившийся негатив», - говорит Горбунов.
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