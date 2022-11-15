Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но регулярно приезжает в Украину.
В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила видео своего выступления на стадионе перед матчем Шахтер-Ингулец, где она исполнила Гимн Украины.
"Пела и сдерживала слезы… Верю, уже совсем скоро сможем спеть Национальный гимн вместе со всем стадионом в мирной Украине 🙏💛💙 Дорогой ФК "Шахтер", спасибо за эмоции❤️", — признается Камалия.
Поклонники в комментариях поддержали певицу:
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"Великолепное исполнение 👏💙💛Воплощение доброты, искренности, любви";
"Камалия, у меня мурашки по коже бегали, как вы пели, брависимо👏";
"Я слушаю - и слёзы душат, внутри всё рвётся на части.... Сколько в Вас, Камалия, сил и мужества исполнять, во время такой зверской войны, Гимн перед своими соотечественниками. Это огромная ответственность, которая требует нечеловеческих усилий сдерживать ком в горле, передавая голосом всю боль и гордость за родную страну".
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