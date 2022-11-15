На своей странице в Instagram телеведущий высказался о визите президента в деоокупированный областной центр и признался, что сам попал в опасность.

Дмитрий Комаров 14 ноября как раз был в Херсоне и пришел на центральную площадь пораньше.

"Не покидала мысль - хоть бы не "прилетело". На месте разговаривал с военными и полицией. Единогласное мнение - смелый и рискованный шаг, при этом невероятно важный. Это поддержка. Люди больше 8 месяцев были в оккупации. Без новостей, но с уверенностью - их не бросят. Херсон освободили. Да, именно освободили. Мне не нравится формулировка "русские ушли сами", потому что это не так. Их вынудили, сделали их пребывание невозможным", — пишет ведущий.

После пресс-конференции президента Комаров с командой поехали к Антоновскому мосту и попали под обстрел.

"Я общался с семьей, живущей прямо возле моста. Стены задрожали. Полетели стекла. Мы выскочили на улицу и спрятались с детьми за стеной в противоположной от Днепра стороне. Там застали ещё несколько прилётов (судя по звуку - миномёт) Помогли семье с детьми сесть в машину и уехать. Мы попали под обстрел через 2 часа после визита Президента. Он очень рисковал. Сегодня в зоне риска каждый украинец. Осознанно. Ведь для каждого украинца свобода дороже всего на свете. Мы, украинцы, готовы бороться и рисковать собой, но не готовы рисковать свободой", — подчеркнул Дмитрий.

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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