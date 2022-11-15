Данилко и его сценическая мама, актриса Инна Белоконь активно путешествуют по Европе с концертами Верки Сердючки. 16 ноября у них запланировано выступление в столице Молдовы Кишиневе.

В этот раз на своей странице в Instagram 49-летний артист разместил яркие кадры с "мамой Сердючки", на которых звезды показали себя настоящими, без грима и сценических костюмов.

На фото Данилко и Белоконь позируют в забегаловке, на улице и в салоне авто, играют со стаканчиками "Смелость всегда хорошая идея". Артисты даже поцеловались на камеру. При этом Инна забавно скривилась и зажала свое лицо.

На публикацию сразу отреагировала ведущая Леся Никитюк, оставив в комментариях " 🙌".

Поклонники также поддержали артистов:

"Как же хороша ваша мама, как сестра!!! 😍";

"Обожаю вашу простоту в хорошем смысле!";

"Чудные да и только❤️";

"Удачи вам! Вы невероятные!";

"Смелость – всегда хорошая идея 👏 Мотивация на неделю. 👌";

"Очень сильно Вас уважаю и люблю Ваше творчество".

Сам Андрей Данилко очень похудел и даже помолодел за последнее время. Как признавался артист, ему удалось сбросить 14 кг. Все благодаря тому, что он, наконец, унормировал график и стал следить за питанием.

Напомним, Андрей Данилко также рассказал, держит ли он обиду на своего отца, который пьяным поднимал руку на жену.

Также Данилко признался, почему его вещи теперь только черного цвета.

Кроме того, Politeka.net писала, что Андрей Данилко прячет под кепкой.