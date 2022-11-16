Популярная Инстаграм-модель, бьюти-блогер и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер решила впечатлить нескромным образом дома и распахнула домашнюю одежду. Таким образом Кайли продемонстрировала свои формы и подчеркнула их благодаря черному комплекту.

Как правило, Кайли делает акценты на пышных формах без лишнкй скромности, однако предпочитает для этого трендовые мини платья или довольно блестящие и открытые купальники. В этот же раз речь зашла о домашнем стиле.

«И это мать двоих детей, да-да; Эпоха короля Кайли, часть 2 👑; Первое фото Пожалуйста ❤️; Потрясающая девушка, наизнанку ❤️‍🔥; Первый 🤍; Ряд 4 x 4 💕недавние 💕 #LBCB 💕; я так тебя люблю ❤️; каменная холодная красота; Ряд за рядом; Почему ты всегда выглядишь сонным?» - пишут в сети.

Чтобы не уступать своим сестрам, Кайли решила заниматься косметическим брендом и каждый раз показывает, что ей еще есть чем удивить. В этот раз Кайли покрасовалась в интересном образе, в центре которого было ее платье-свитер пастельного оттенка. Туфли с острым концом на шпильке, свободная кожаная куртка и привычный макияж преобразили девушку.

Напомним, "Впереди много добрых дел": Ребрик честно рассказала о работе в новой для нее сфере, видео.

Как сообщала Politeka, "Вам очень идет": Квиткова из "Холостяка" выгуляла стильный аутфит в любимом цвете.

Также Politeka писала, что "Это кульминация": Лобода с украинским флагом в руках рассказала, как заканчивает свои концерты.