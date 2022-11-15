Певец Дмитрий Монатик недавно вернулся в Киев и продолжил делать благотворительные концерты в родной стране.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец Дмитрий Монатик во время ракетного террора россии по всей Украине оказался в Охматдете. Вместе с пациентами и персоналом он спустился в бомбоубежище. Чтобы отвлечь украинцев, артист решил дать им маленький концерт. Кадры появились в Instagram.

Певец недавно вернулся в Киев и продолжил делать благотворительные концерты в родной стране. Так, Дмитрий Монатик наведался к детям, которые находятся в больнице. Монатик планировал дать концерт в Охматдете, однако в результате из-за воздушной тревоги был вынужден спуститься в бомбоубежище вместе с детьми и работниками больницы.

Впрочем, даже это не помешало Дмитрию Монатику продолжить выступление – вместе с пациентами и персоналом больницы они спустились в бомбоубежище. Дети были в восторге.

Стоит отметить, что 15 ноября российские войска снова выпустили ракеты по мирным городам Украины. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, по состоянию на 17:00 зафиксировано 85 ракет - это больше, чем во время самой крупной массированной атаки 10 октября.

Напомним, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.