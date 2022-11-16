Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров после самой массовой атаки рф по Украине обратился с призывом о помощи.

В этот раз на своей странице в Instagram телеведущий разместил пугающее фото, сделанное в Харьковской области, на кухне обычного жилого дома, посреди которой торчит часть российской ракеты.

"К сожалению, подобные кадры нас уже не удивляют. На фотографии хвостовая часть от "Смерча". Но сейчас речь пойдет о других ракетах, которыми нас терроризирует россия. Вчера вся Украина пережила очередной массированный ракетный обстрел крылатыми ракетами, в основном с моря. Увы, мы привыкли к этому и уже не удивляемся прилётам, а просто в тревоге звоним и пишем родным, чтобы узнать, в порядке ли они", — пише Комаров.

По словам Дмитрия, россияне, позорно бежавшие с Херсона и проигрывающие войну на всех фронтах в реальном бою, от бессилия снова и снова возвращаются к любимой "военной" тактике - обстрелам жилых домов и энергетической инфраструктуры Украины.

"Это война против самых незащищенных людей. Больше всего страдают дети, молодые мамы, беременные женщины, пенсионеры, люди с инвалидностью, для которых отсутствие света и тепла особенно критично", — подчеркнул ведущий.

15 ноября большинство российских ракет были запущены с кораблей, базирующихся в Черном и Каспийском морях. Большинство из тысяч ракет, запущенных по Украине с 24 февраля, также вылетели с кораблей. Поэтому, чтобы уменьшить количество ракет по нашим городам, Дмитрий Комаров призвал украинцев присоединяться к государственной инициативе UNITED 24 и сделать свой вклад в первый в мире украинский флот морских дронов.

"Чем больше дронов - тем больше российских кораблей пойдут в известном направлении, вместе со своей страной в очередной раз пробив дно. А к нам полетит меньше ракет. Движемся в сторону победы", — добавил Комаров.

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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