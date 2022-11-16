Как сообщает Politeka.net, после новости об официальном разводе телеведущий Владимир Остапчук и Кристина Горняк поспешили заявить, что комментариев давать не будут. Таким образом никто из них не подтвердил и не отверг слухи.
Чтобы поддерживать какую-то популярность, Кристина в свою очередь делает резкие высказывания и отвечает на различные вопросы. В этот раз не обошлось без яъвительных выпадов.
У Горняк поинтересовались, на какие средства она живет теперь, ведь онлайн не работает:
"Не готова была рассказывать, но хорошо, вы меня заставили: ему 85, у него большое наследство, и он хорошо меня содержит. Вот жду, когда он на меня завещание напишет. Красавчик он, правда же?
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Надеюсь, хотя бы с юмором у вас все ок, потому что с границами не очень. И если что, я всю свою взрослую жизнь работаю, работала и буду работать", – написала она.
Ранее Горняк завершила все свои дела в Киеве и решила уехать за границу. Как оказалось жена Владимира Остапчука собираеться зимовать в Австрии.
"Я у себя одна, и жизнь у меня одна, поэтому я выбираю себя хранить и сохранить. Пока мне ок так попробовать немного побыть в спокойном эмоциональном состоянии, насколько это возможно. Война и так внесла много изменений в жизнь каждого из нас, но кто, как не я, помогу себе… И я вот чувствую, что перезимовать мне надо так, а дальше будет видно!".
Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.
Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.