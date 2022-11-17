Поклонницы Влдимира Дантеса называют его хорошим человеком и высказывают уверенность в том, что Надя Дорофеева еще пожалеет о потере такого мужчины.

Напомним, на днях Дантес рассказал, что со своей бывшей женой Дорофеевой он не общается. При этом официально они разошлись друзьями.

«Мы иногда общались с Надей, но сейчас у меня нет никаких штук, которые могли бы пересекаться с ней. Поэтому я не вижу никакой необходимости общаться с ней», - сказал Дантес в интервью ЖВЛ.

Артист также признавался, что для него отношения Нади и Михаила Кацурина, который был другом их семьи, стали неожиданностью.

«Я просто хочу узнать, а как это произошло, а когда? Я не люблю лицемерие и скрытность. Я всегда говорил, что когда человек недоговаривает, это неприкольно. Мне неприятно все, что произошло, реально. Вернее, не все, что произошло, а как. И все, что после этого. Но это на совести людей», - пояснил Дантес, добавив, что ждет, когда Миша и Надя все расскажут в своих интервью.

Тысячи украинок встали на сторону Дантеса и, отметим, постоянно пишут нелицеприятные сообщения в адрес его экс-супруги.

Поклонницы певца верят, что Надя еще неоднократно пожалеет о своем решении.

«На своем опыте знаю, что когда так поступают, все плохо заканчивается. Уверена, Надя ещё двести раз пожалеет, что сделала именно так. Там прямо видно, что карма будет. Может не сразу. Через пару лет», «Дорофеева неистово стала раздражать, «закохалися» Надеюсь у Вовы все обязательно будет хорошо», «Не фанатка его песен, но начну слушать. Ибо вижу личность. А вот Доброфеева оказалась простой Надькой», «Надя сама виновата в хейте, который получит. То, что она ушла от Дантеса, то их дело, любовь бывает проходящей, но она предала подругу, а сейчас делает вид, что ничего дурного в этом нет и то просто такая жизнь», «Держись, Вова…», - пишут в комментариях украинки.

Отметим, что у Михаила Кацурина тоже была семья – жена Даша и двое детей.

Примечательно, что теперь у Владимира Дантеса есть романтические отношения с Дарьей.

«У нас суперотношения, но я не хочу об этом пока говорить как-то откровенно. Она невероятная женщина, и я рад, что она у меня в жизни. Я просто уже жил на показ», - пояснил Дантес.

Напомним, Дантес жестко прошелся по россиянам после ракетной атаки.

Также Politeka сообщала, что разведенный Дантес вернулся в родной Харьков и не сдержал эмоций.

Кроме того, сообщалось, что Надя Дорофеева показала, как выглядела в 17, заставив ревновать нового бойфренда