Як пише Politeka.net , Володимир Дантес – відомий український співак та гуморист. Зірка була у стосунках з Надею Дорофєєвою понад 10 років, а нещодавно стало відомо про розлучення пари. Після цього Надя пішла до друга сім'ї - ресторатора Михайла Кацуріна, а Володимир почав зустрічатися з колишньою дружиною Михайла - Дашею. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

Цього разу Володимир вирішив розкритикувати росіян, які знову обстріляли ракетами Україну.

"Саміт G20. На казковому балі росія говорить про переговори, а ми їхню маму.... На ну просто чорти. Ми хочемо світу, тому б'ємо вас ракетами. Чорт, росія, як п'яний мужик, який б'є дружину і каже я тебе вб'ю". , Бо дуже люблю ", - написав Дантес.

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Також Politeka повідомляла, що розлучений Дантес повернувся до рідного Харкова і не стримав емоцій .

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