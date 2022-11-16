Популярная Инстаграм-модель Ким Кардашьян в платье в стиле куклы Барби отличилась на гала-вечере не только образом.

Известная Инстаграм-модель, участница реалити-шоу о своей сьмьеи Ким Кардашьян посетила гала-вечер Baby2Baby 2022, где смогла отличиться выбором наряда и своей речью. Как известно, сейчас Ким занимается своим брендом одежды и активно рекламирует его даже у себя дома.

«Для меня было большой честью получить награду Giving Tree Award за мою работу вместе с baby2baby. Спасибо за всю ту замечательную работу, которую проделывает Baby 2 Baby, чтобы помочь стольким нуждающимся семьям. Спасибо за оказанную мне честь» - поделилась Ким.

В сети сразу отреагировали:

«Так горжусь, что знаю тебя. Так здорово, что вы помогаете такой особенной организации; Кимберли, ты отметила всех, кроме Оливии 🤔; Я хочу, чтобы ты больше улыбалась на фотографиях, потому что твоя улыбка самая милая; поздравляю!! ты выглядишь так красиво; Джессика Альба там самая красивая...😍».

Отметим, 42-летняя Ким Кардашьян надела розовое платье от Balenciaga из коллекции весна-лето 2023, не забыла она и о дорогих украшениях с бриллиантами и о своей розовой сумочке из кожи крокодила.

Ее белые волосы были собраны в прическу, макияж она сделала в нюдовых цветах.

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